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宏观经济 | 2011年 11月 30日 星期三 08:21 BJT

《美国重要政经日程》--11月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布第三季非农生产率环比年率和单位劳工成本的修正值.

1230 - 农业部公布一周全球稻米价格.

1500 - 全美不动产协会(NAR)公布10月成屋待完成销售指数.

1530 - 能源资料协会(EIA)公布每周石油库存和产出数据.

2000 - 农业部公布月度农产品价格.

2100 - 农业部发布美国农业贸易展望报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张若琪

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