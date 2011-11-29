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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 07:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月29日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 62.67 +2.94 +4.92 8173998

搜狐 (SOHU.O) 48.05 +0.28 +0.59 1517555

网易 (NTES.O) 42.95 +0.00 +0.00 399249

百度 (BIDU.O) 124.92 -1.89 -1.49 4571369

亚信科技 ASIA.O 8.54 +0.53 +6.62 1072815

侨兴环球电话 XING.O 0.91 +0.15 +19.74 1495178

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.40 -0.15 -1.20 1786388

联电 (UMC.N) 2.10 +0.04 +1.94 211860

日月光 (ASX.N) 4.51 -0.03 -0.66 158599

矽品精密 (SPIL.O) 4.33 +0.01 +0.23 3254386

和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 +0.00 +0.00 62450

友达 (AUO.N) 4.52 -0.06 -1.31 615540

中华电信 (CHT.N) 32.96 -0.02 -0.06 57126

台湾国际航电 (GRMN.O) 35.60 +0.44 +1.25 1056078

香港

中国移动 (CHL.N) 48.02 -0.38 -0.79 224737

中国联通 (CHU.N) 20.60 +0.00 +0.00 233945

中国电信 (CHA.N) 58.74 -0.95 -1.59 32356

中芯国际 (SMI.N) 2.39 -0.13 -5.16 73683

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.58 -0.01 -0.28 457

(完)

--整理 吴云凌

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