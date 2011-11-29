《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月29日

标题新闻：印尼财长称将确保今年支出对经济成长做出更大贡献；去年减支被认定造成成长不振
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 62.67 +2.94 +4.92 8173998
搜狐 (SOHU.O) 48.05 +0.28 +0.59 1517555
网易 (NTES.O) 42.95 +0.00 +0.00 399249
百度 (BIDU.O) 124.92 -1.89 -1.49 4571369
亚信科技 ASIA.O 8.54 +0.53 +6.62 1072815
侨兴环球电话 XING.O 0.91 +0.15 +19.74 1495178
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.40 -0.15 -1.20 1786388
联电 (UMC.N) 2.10 +0.04 +1.94 211860
日月光 (ASX.N) 4.51 -0.03 -0.66 158599
矽品精密 (SPIL.O) 4.33 +0.01 +0.23 3254386
和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 +0.00 +0.00 62450
友达 (AUO.N) 4.52 -0.06 -1.31 615540
中华电信 (CHT.N) 32.96 -0.02 -0.06 57126
台湾国际航电 (GRMN.O) 35.60 +0.44 +1.25 1056078
香港
中国移动 (CHL.N) 48.02 -0.38 -0.79 224737
中国联通 (CHU.N) 20.60 +0.00 +0.00 233945
中国电信 (CHA.N) 58.74 -0.95 -1.59 32356
中芯国际 (SMI.N) 2.39 -0.13 -5.16 73683
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.58 -0.01 -0.28 457
(完)
--整理 吴云凌
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美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放