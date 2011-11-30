《独家新闻》联合国人权委员会将谴责叙利亚反人类罪

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦11月29日电---欧洲和阿拉伯外交人士称，预计联合国人权委员会在周五的紧急会议上，将谴责叙利亚的反人类罪行。
他们称，此举也旨在向中国和俄罗斯施压，促使两国对叙利亚总统阿萨德政府采取更强硬立场。
他们还透露，逾20个成员国支持联合国人权委员会举行特别会议，会议事宜预计将於周三宣布。
英国驻联合国大使古德哈姆（Peter Gooderham）对路透表示：“阿拉伯国家是（会议）主要推动者。与欧盟和美国相比，一些阿拉伯大使（对叙利亚局势）的担忧程度有过之而无不及。”
“毫无疑问，人权委员会周五特别会议上的决议将非常强硬，从而将人权委员会的施压力度发挥到最大。”
一名不愿具名的阿拉伯驻日内瓦大使告诉路透：“阿拉伯支持这一决议，包括海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）三个成员国——卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯，以及约旦。我相信，利比亚也支持我们。”
“这将是稍後在纽约采取行动的工具。”他指的是联合国大会和安理会。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。