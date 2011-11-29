〔东京汇市〕欧元几无变动,EFSF具体方案未能引发市场热烈反响

* 欧元几无变动,欧盟给出有关EFSF的更具体方案

* 有关IMF将获得更多资源的传言被市场认为是正面消息

路透悉尼11月30日电---欧元周三在亚洲市场早盘几无变动,有关欧元区新贷款工具的具体方案出炉,且有人提议增加国际货币基金组织(IMF)资金使之能对意大利这样的受困成员国提供贷款,但市场对此持谨慎看法.