〔东京汇市〕欧元几无变动,EFSF具体方案未能引发市场热烈反响

标题新闻：印尼财长称将确保今年支出对经济成长做出更大贡献；去年减支被认定造成成长不振
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* 欧元几无变动,欧盟给出有关EFSF的更具体方案
* 有关IMF将获得更多资源的传言被市场认为是正面消息
路透悉尼11月30日电---欧元周三在亚洲市场早盘几无变动,有关欧元区新贷款工具的具体方案出炉,且有人提议增加国际货币基金组织(IMF)资金使之能对意大利这样的受困成员国提供贷款,但市场对此持谨慎看法.
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美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放