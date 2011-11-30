〔中国新股〕主承销商给出东吴证券建议询价区间为每股6.12-7.22元--IFR

路透11月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，东吴证券正在市场上推介其上交所IPO。主承销商中信证券给出的建议询价区间为每股6.12至7.22元，对应2011年市帐率为1.66至1.96倍。以该区间上限计算，是次募资金额将达36.1亿元人民币（5.66亿美元）。

据接近是项交易的投行人士称，是次推介效果比预期好，鉴於机构申购热情较高，预期报价在每股6.5元以上的机构才有较大可能性获配。

但部分机构投资者则认为该价位明显偏高。“如果以6.5元的价格申购，则完全是在赌博。我们认为以每股5.5至6元的价格买入，才会有盈利空间。”一位基金经理称。

东吴证券拟发行不超过5亿股，占发行後总股本的25%，募资将用於补充资本金。该公司将於11月30日确定价格区间，12月1日申购，5日定价。(完)

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