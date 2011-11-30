〔中国新股〕主承销商给出东吴证券建议询价区间为每股6.12-7.22元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，东吴证券正在市场上推介其上交所IPO。主承销商中信证券给出的建议询价区间为每股6.12至7.22元，对应2011年市帐率为1.66至1.96倍。以该区间上限计算，是次募资金额将达36.1亿元人民币（5.66亿美元）。
据接近是项交易的投行人士称，是次推介效果比预期好，鉴於机构申购热情较高，预期报价在每股6.5元以上的机构才有较大可能性获配。
但部分机构投资者则认为该价位明显偏高。“如果以6.5元的价格申购，则完全是在赌博。我们认为以每股5.5至6元的价格买入，才会有盈利空间。”一位基金经理称。
东吴证券拟发行不超过5亿股，占发行後总股本的25%，募资将用於补充资本金。该公司将於11月30日确定价格区间，12月1日申购，5日定价。(完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。