〔离岸人民币〕America Movil拟发点心债,为首家拉美籍发行人--IFR

路透11月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，点心债市的首家拉美籍发行人，以America Movil的到来宣告出现。America Movil已经聘请汇丰银行担任全球协调人，代为安排一系列路演活动。

该公司拟发行人民币计价Reg S债券，与固定收益投资者的见面会将於12月5日和6日分别在新加坡和香港进行。

如果成功发行，这将是来自拉丁美洲的首支点心债券。America Movil是拉美地区一家领先的无线服务提供商，该公司分别获得穆迪／标普／惠誉A2／A-／A的评级。(完)

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