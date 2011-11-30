〔离岸人民币〕America Movil拟发点心债,为首家拉美籍发行人--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，点心债市的首家拉美籍发行人，以America Movil的到来宣告出现。America Movil已经聘请汇丰银行担任全球协调人，代为安排一系列路演活动。
该公司拟发行人民币计价Reg S债券，与固定收益投资者的见面会将於12月5日和6日分别在新加坡和香港进行。
如果成功发行，这将是来自拉丁美洲的首支点心债券。America Movil是拉美地区一家领先的无线服务提供商，该公司分别获得穆迪／标普／惠誉A2／A-／A的评级。(完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。