巴基斯坦退出阿富汗问题国际会议,抗议北约空袭事件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔/拉合尔11月29日电---巴基斯坦周二决定退出即将举行的阿富汗问题国际会议，以抗议北约空袭致其24名士兵死亡事件。
该会议将於下周在德国波恩举行。在北约准备2014年从阿富汗撤军的背景下，巴基斯坦的退出使波恩会议失去一个关键参与者，因为巴方可能将塔利班武装分子纳入区域和平进程。
巴基斯坦政府发表声明称：“内阁重申巴方支持阿富汗的稳定与和平，强调阿富汗主导下自主的和解进程的重要性。”
“巴方期待会议取得成功，但根据当前事态发展及外部环境，还是决定不参加会议。”
该会议将有约85个国家参与，尽管出席者包括美国国务卿希拉里和其他一些国家的部长，外界对於会议取得实际成果期望甚低。因此，巴基斯坦的缺席，对於阿富汗未来的规划进程，可能不会有太大影响。
但巴基斯坦这一决定，对於营造良好区域环境、让美国及其盟友在未来几年顺利从阿富汗撤军，是一个打击。
北约和美国国防部官员表示，他们希望巴基斯坦仍能出席会议。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。