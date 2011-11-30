《中国报摘》--金融时报11月30日

* 头版头条:

--中国国家主席胡锦涛周二称,要深刻认识扶贫工作的重要性和紧迫性,确保到2020年全国实现全面建设小康社会目标,中央决定将农民人均纯收入2,300元(2010年不变价)作为新的国家扶贫标准,这个标准比2009年提高了92%.

* 其他:

--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周二公布,董事会提名蒋超良为执行董事.

--超六成出口企业称,过去数月对欧洲市场的出口有所下跌,35%的受访企业表示其所受影响相当有限.

--光大银行(601818.SS)负责上市的负责人称,该行H股上市,只待合适的市场窗口,H股融资规模会根据银行业务发展需要、发行时资本市场环境以及估值水平等因素确定.(完)

--整理 赵红梅; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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