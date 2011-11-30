《中国报摘》--金融时报11月30日

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 头版头条:
--中国国家主席胡锦涛周二称,要深刻认识扶贫工作的重要性和紧迫性,确保到2020年全国实现全面建设小康社会目标,中央决定将农民人均纯收入2,300元(2010年不变价)作为新的国家扶贫标准,这个标准比2009年提高了92%.
* 其他:
--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周二公布,董事会提名蒋超良为执行董事.
--超六成出口企业称,过去数月对欧洲市场的出口有所下跌,35%的受访企业表示其所受影响相当有限.
--光大银行(601818.SS)负责上市的负责人称,该行H股上市,只待合适的市场窗口,H股融资规模会根据银行业务发展需要、发行时资本市场环境以及估值水平等因素确定.(完)
--整理 赵红梅; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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