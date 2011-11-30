版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 08:17 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--11月30日

新股申购：      
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日   
  11/30     深     百圆裤业   002640       1,667         25.80        39.69     光大证券 12/5
  11/30     深     永高股份   002641       5,000         18.00        23.08     首创证券 12/5
  12/2      沪     东吴证券     --     不超过50,000       --           --       中信证券 12/7
  12/7      沪     新华保险     --     不超过15,854       --           --       中金公司 12/12
                                                                                瑞银证券
  12/7      深     华昌达     300278    不超过2,170       --           --       海通证券 12/12
 *12/8      深     荣之联     002642       2,500          --           --       国海证券 12/13
 *12/12     深     烟台万润   002643    不超过3,446       --           --       中德证券 12/15

 新股上市:
----------------------------------------------------------------------------------------------
 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
  11/30  沪     凤凰传媒  (601928.SS)    27,995          8.80        63.40     中金公司          
   --    深     雪人股份    002639         --           19.80        40.95     国都证券  
   --    深     棒杰股份    002634         --           18.10        31.33     新 时 代 11/30

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐