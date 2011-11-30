〔中国个股〕国电电力子公司拟投资近200亿元建大渡河猴子岩水电站

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月30日电---中国国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周三公告称,控股子公司国电大渡河流域水电开发公司拟建设猴子岩水电站,动态总投资近200亿元人民币.
公告指出,根据国家发改委的核准批复,按照2009年三季度价格水平,猴子岩水电站工程静态投资为151.1亿元,工程动态总投资192.63亿元.项目资本金占工程总投资的20%,为38.53亿元,由大渡河公司股东方按照持股比例向大渡河公司增资.
国电电力持有大渡河公司69%股权,其母公司国电集团持有21%股份,川投能源(600674.SS)持有10%股权.
猴子岩水电站坝址位於四川省甘孜州康定县境内,是大渡河干流调整规划22级开发方案的第9个梯级,装机容量170万千瓦(4×42.5万千瓦).公告称,该电站有助於调整四川电源结构,缓解四川省及重庆、华中、华东等地区经济发展的能源压力.
大渡河公司已建成龚嘴、铜街子、瀑布沟等多个水电站.截至2011年8月,大渡河公司在建装机达到284万千瓦,发电投产装机560万千瓦,规划总体开发规模将超过1,700万千瓦.
国电电力周二收报2.67元,过去一个月累积上涨7.7%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。