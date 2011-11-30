《中国报摘》--中国证券报11月30日

* 头版头条:

--中国证监会有关负责人表示,交银施罗德基金公司原投资决策委员会主席李旭利利用职务便利,先于或同期于其管理的基金买入或卖出相同股票,非法获利1,000余万元人民币.公安机关已对其逮捕,证监会亦将作出行政处罚.

* 其他:

--在经历新单业务负增长、股债双熊导致的投资下滑和巨额浮亏等诸多不利後,市场人士称,保险业已处低谷,如果明年宏观政策转向保增长,资本市场或迎来阶段性行情,保险业明年有望迎来业绩拐点.

--证监会负责人表示,此前拟首次公开发行(IPO)的胜景山河保荐机构--平安证券及其保荐代表人尽职调查未按规定进行,因此对平安证券出具警示函,保荐代表人被撤销保荐代表人资格.

--工商银行(601398.SS)(1398.HK)称,该行临时股东大会选举姜建清、杨凯生继续担任执行董事.姜建清现任工行董事长,杨凯生现任工行副董事长、行长.

--建行(601939.SS)(0939.HK)称,董事会通过了提名原央行纪委书记--王洪章,为执行董事候选人的议案.

--国电电力(600795.SS)称,其持股69%的控股子公司国电大渡河流域水电开发公司,拟投资建设猴子岩水电站.据发改委核准批复,猴子岩水电站工程静态投资为151.1亿元人民币,动态总投资192.63亿元.

--在通胀压力持续缓解、煤电联动条件具备、电力企业多次申请等因素刺激下,业内人士预期,电价上调窗口期已临近.此次上网电价调整幅度预计在每千瓦时2.5分左右,且或不局限於非居民用电以及部分省市.

--一年一度的重点合同煤谈判即将开启.从中国煤炭运销协会相关人士处证实,包括2012年度重点合同煤价格最高可上调5%,包括秦皇岛港在内的北方港口5,500大卡热量的电煤现货价格不得高於800元/吨等内容的方案,已上报发改委待批.

--有消息透露,受资金压力和市场萎缩影响,河北部分地区的民营钢企已经停止采购铁矿石等原料,而江浙一带的民营不锈钢企则停止采购高镍铁等原料.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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