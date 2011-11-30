安理会谴责英国驻伊朗使馆遇袭事件

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国11月29日电---联合国安理会轮值主席、葡萄牙常驻联合国代表Jose Filipe Moraes Cabral称，英国在德黑兰的两座外交设施遭袭，安理会周二对此表示谴责，并敦促伊朗政府保护外交官。

Cabral说：“安理会成员以最严厉措辞谴责针对英国驻德黑兰使馆的袭击，事件中英国外交与领事建筑遭到入侵，造成严重破坏。”

他对记者表示：“安理会成员对於此类袭击深切关注，并要求伊朗当局保护外交与领事财产和人员，全面尊重他们的国际责任。”

安理会15个成员国一致通过此项不具约束力的谴责申明，包括俄罗斯和中国。Cabral是联合国安理会11月轮值主席。（完）