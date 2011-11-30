安理会谴责英国驻伊朗使馆遇袭事件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国11月29日电---联合国安理会轮值主席、葡萄牙常驻联合国代表Jose Filipe Moraes Cabral称，英国在德黑兰的两座外交设施遭袭，安理会周二对此表示谴责，并敦促伊朗政府保护外交官。
Cabral说：“安理会成员以最严厉措辞谴责针对英国驻德黑兰使馆的袭击，事件中英国外交与领事建筑遭到入侵，造成严重破坏。”
他对记者表示：“安理会成员对於此类袭击深切关注，并要求伊朗当局保护外交与领事财产和人员，全面尊重他们的国际责任。”
安理会15个成员国一致通过此项不具约束力的谴责申明，包括俄罗斯和中国。Cabral是联合国安理会11月轮值主席。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。