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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 08:21 BJT

〔日本股市〕日经指数开盘下跌0.8%,投资者对欧债危机保持警惕

路透东京11月30日电---日本股市日经指数周三开低,逆转前两日的涨势,因市场担心欧债危机蔓延,且看起来国际货币基金组织(IMF)很可能会在遏制危机上扮演更积极的角色.

日经指数.N225跌0.8%至8,407.63点.东证股价指数.TOPX下跌0.7%至724.72点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王冠中

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