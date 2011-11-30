〔中国房地产〕淡马锡等65亿元逆势购地,拟投211亿重建重庆朝天门--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月30日电---第一财经日报周三报导,新加坡主权基金--淡马锡[TEM.UL]及其几家公司设立的合营公司计划投资211亿元人民币重建重庆朝天门建筑,其中购地款为65亿元.
报导称,此次这几家新加坡公司购得的朝天门地块面积约为9.18万平方米,总建筑面积约为81.7万平方米.经测算,其每平方米楼面地价为8,000元/平方米,这一楼面地价高於目前重庆市的商品房成交均价5,800元左右,也与该区域商品房(住宅)现有房价基本持平.
这意味着,这一楼盘的成本价至少为11,000元/平方米左右.
据这批新资企业公布的建设计划,该项目将建1座4层购物中心和8座大楼的地标性综合房产项目,其中包括2座各超过70层的中央酒店.
报导称,该项目将衔接集停车场、地铁站、公交换乘站、客运码头和游轮中心的水陆交通枢纽.如此庞大的建筑群落地,意味着渝中区政府将面临繁重的拆迁任务.
"朝天门'船头'附近是已建成区,当地政府如何确保将'熟地'交给投资方,面临较大挑战."报导称.
亚洲上市最大购物中心开发商--凯德商用产业有限公司6813.HKCMAL.SI此前发布公告称,该公司两控股股东嘉德置地及淡马锡成合营企业,联合投标位於重庆渝中区朝天门地块,并已获重庆市渝中区政府接纳.
公告并称,凯德商用在几方成立的合营项目公司中持股25%,新加坡嘉德置地集团占25%,凯德商用与嘉德置地各占一半权益的RCHL在合营项目公司中持股12.5%.此外,淡马锡持有的星桥投资持股37.5%.(完)
--发稿 谢衡; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。