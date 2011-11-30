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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 08:24 BJT

〔韩国股市〕小幅开低,受科技股和银行股拖累

路透首尔11月30日电---韩国股市周三开盘温和走低,受三星电子(005930.KS)和韩亚金融集团(086790.KS)等科技股和银行股的跌势拖累.近期韩股曾大幅上涨.

0004GMT时,综合股价指数.KS11下跌0.53%至1,846.73点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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