〔中港个股〕中国工商银行选举姜建清和杨凯生续任该行执行董事

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月30日电---中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三公告称,经临时股东大会决定,选举姜建清和杨凯生继续担任该行执行董事,任期自股东大会审议通过之日起计算.
姜建清现任工行董事长,杨凯生现任副董事长和行长.
中国大型国有商业银行的高层变动正在日渐明朗,中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)亦於周三公告,提名原中国人民银行纪委书记王洪章为执行董事.[ID:nCN1251050]
中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)则在周二公布,董事会提名蒋超良为执行董事.这意味着阔别农行近16年的蒋超良,即将回归掌帅印.[ID:nCN1249900]
工行A股周二因临时股东大会停牌,周一收报4.23元人民币;H股周二收报4.41港元.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。