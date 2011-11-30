〔中港个股〕中国工商银行选举姜建清和杨凯生续任该行执行董事

路透北京11月30日电---中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三公告称,经临时股东大会决定,选举姜建清和杨凯生继续担任该行执行董事,任期自股东大会审议通过之日起计算.

姜建清现任工行董事长,杨凯生现任副董事长和行长.

中国大型国有商业银行的高层变动正在日渐明朗,中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)亦於周三公告,提名原中国人民银行纪委书记王洪章为执行董事.[ID:nCN1251050]

中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)则在周二公布,董事会提名蒋超良为执行董事.这意味着阔别农行近16年的蒋超良,即将回归掌帅印.[ID:nCN1249900]

工行A股周二因临时股东大会停牌,周一收报4.23元人民币;H股周二收报4.41港元.(完)