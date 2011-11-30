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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 08:52 BJT

〔中国个股〕中国建筑拟发短融和定向债务融资工具,规模均至多100亿元

路透上海11月30日电---中国建筑股份有限公司(601668.SS)周三公告称,拟申请注册短期融资券和非公开定向债务融资工具规模,分别不超过人民币100亿元人民币,采取分次注册、一次或分期发行.

公告指出,短融发行期限为一年以内,定向债券融资工具为三年以上,发行利率将根据市场情况与主承销商协商後确定.募集资金用於补充公司营运资金等.

公告还表示,公司决定终止首次公开发行(IPO)募集资金投向中的购置施工机械设备31.02亿元的支出,并变更部分项目使用方向,共计节余36亿元,专项用於公司重大工程承包项目的营运资金投入.

中国建筑周二收报3.15元,过去一个月累积下跌7.08%.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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