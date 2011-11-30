〔中国个股〕中国建筑拟发短融和定向债务融资工具,规模均至多100亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月30日电---中国建筑股份有限公司(601668.SS)周三公告称,拟申请注册短期融资券和非公开定向债务融资工具规模,分别不超过人民币100亿元人民币,采取分次注册、一次或分期发行.
公告指出,短融发行期限为一年以内,定向债券融资工具为三年以上,发行利率将根据市场情况与主承销商协商後确定.募集资金用於补充公司营运资金等.
公告还表示,公司决定终止首次公开发行(IPO)募集资金投向中的购置施工机械设备31.02亿元的支出,并变更部分项目使用方向,共计节余36亿元,专项用於公司重大工程承包项目的营运资金投入.
中国建筑周二收报3.15元,过去一个月累积下跌7.08%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。