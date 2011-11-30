〔美国债市〕MBS利差收窄,因市场需求旺盛

IFR芝加哥11月29日电---美国抵押支持证券(MBS)市场盘初价格下跌,10年期公债收益率(殖利率)日内多数时间升破2%吸引货币基金、对冲基金和美国联邦储备理事会(美联储,FED)介入.按揭贷款银行当日发售10亿美元MBS债券,导致极为有利的供需状况.这得到Tradeweb的证实,其数据显示总体买盘较占上风,尽管成交量略低於正常水平,为30日移动均值的92%.

受强劲需求鼓舞,MBS价格收高.票息3.5%和5.0%的30年期MBS分别上升1和5个跳动点,票息3.0%和3.5%的15年期MBS升高1-2个跳动点,票息逾3.5%的15年期MBS持平.

MBS利差收在日内最紧窄水平,票息3.5%至5.0%的MBS较10年期公债利差走坚约1/4大点,票息5.5%至6.5%的MBS利差缩窄约1/8大点.票息5.0%及以下的MBS较互换利差走坚1/8个大点.15年期MBS走势落後于30年期,吉利美/房利美MBS日内走低,上日走势强劲.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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