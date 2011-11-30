版本:
中国
宏观经济 | 2011年 11月 30日 星期三 08:42 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月30日-12月7日****

路透11月30日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月28日当周--------------------------------

11月30日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 11月25日当周 -- 652.5

再融资指数 -- 3344.7

1230 Challenger美国企业计划裁员人数 11月 -- 42,759

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加13.0 增加11.0

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 9月 +0.3% +0.3%

(较前季) 第三季 -- -0.1%

GDP环比年率 +3.0% -0.4%

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.4%

(较上年同期) -- +5.3%

1330 美国非农生产率环比年率 第三季修正值 +2.6% +3.1%

单位劳工成本 -2.2% -2.4%

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 58.4 58.4

1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 10月 +1.5% -4.6%

1900 美国联邦储备理事会(FED)公布褐皮书

12月1日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月26日当周 39.0 39.3

初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.425

续请失业金人数(万人) 11月19日当周 365 369.1

1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 11月 -- 53.66

1500 美国建筑支出 10月 +0.3% +0.2%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 51.5 50.8

物价分项指数 45.0 41.0

-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 11月 -- +3.7%

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 11月 1,340 1,321

12月2日(五)

1200 加拿大就业岗位变动(万个) 11月 增加1.91 减少5.40

失业率 7.3% 7.3%

全职就业人数(万人) -- 减少7.17

兼职就业人数(万人) -- 增加1.77

就业参与率 -- 66.7%

1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增加12.2 增加8.0

民间就业岗位(万个) 增加14.0 增加10.4

制造业就业岗位(万个) 增加0.7 增加0.5

失业率 9.0% 9.0%

平均时薪 +0.2% +0.2%

每周工时 34.3 34.3

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月25日当周 -- 122.3

----------------------------------12月5日当周--------------------------------

12月5日(一)

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 53.5 52.9

企业活动指数 -- 53.8

1500 美国工厂订单 10月 +0.1% +0.3%

耐久财(耐用品)订单 10月修正值 -- -0.7%

扣除运输的耐久财订单 -- +0.7%

扣除国防的耐久财订单 -- +0.2%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.8%

1500 美国就业趋势指数 11月 -- 101.9

12月6日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月3日当周 -- +1.7%

1330 加拿大建筑许可 10月 -- -4.9%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月3日当周 -- +5.4%

1400 加拿大央行利率决议 -- -- 1.00%

1500 美国IBD消费者信心指数 11月 -- 40.6

12月7日(三)

1200 美国抵押贷款指数 12月2日当周 -- --

再融资指数 -- --

2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 72.5 73.9 (完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

更多 宏观经济

热门文章

编辑推荐

文章推荐