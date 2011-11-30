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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 08:55 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下跌,因API报告显示原油库存意外增加

路透首尔11月30日电---美国原油期货周三盘初下跌,因原油库存意外增加令油价承压.上日美国原油期货上涨.

0018GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)1月美国原油期货合约CLc1下跌0.37美元至每桶99.42美元,周二上涨1.58美元,结算价报每桶99.79美元.

美国石油协会(API)周二公布,美国截止11月25日当周原油库增加340万桶,路透调查预估为减少20万桶.[ID:CN1250790]

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