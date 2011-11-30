〔国际油市〕美国原油期货下跌,因API报告显示原油库存意外增加

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月30日电---美国原油期货周三盘初下跌,因原油库存意外增加令油价承压.上日美国原油期货上涨.
0018GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)1月美国原油期货合约CLc1下跌0.37美元至每桶99.42美元,周二上涨1.58美元,结算价报每桶99.79美元.
美国石油协会(API)周二公布,美国截止11月25日当周原油库增加340万桶,路透调查预估为减少20万桶.[ID:CN1250790]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。