〔中国证券〕证监会加大保荐违规处罚力度,胜景山河保代因未尽职失资格

路透上海11月30日电---中国证监会将加强保荐业务监管,加大对中介机构和从业人员违规行为的处罚力度.并决定对胜景山河保荐机构平安证券及其保荐代表人予以警示及处罚,因其尽职调查工作失责.

证监会於去年11月26日核准胜景山河首次公开发行股票(IPO),但在其股票发行後发现公司招股说明书存在重大遗漏遂予以调查,并於今年4月6日公告撤销了对其IPO的行政许可,并要求公司将募集资金返还证券持有人.

中国证券报周三援引证监会负责人称,决定对平安证券出具警示函,并撤销负责此案的保荐代表人资格.因胜景山河保荐机构平安证券及其保荐代表人的尽职调查工作不完善、不彻底,对胜景山河的销售及客户情况、关联方等事项核查不充分,未对胜景山河前五大客户进行任何函证或访谈,也没有对会计师工作进行审慎复核.

此外,证监会对胜景山河的IPO审计机构中审国际会计师事务所亦出具警示函,对签字会计师姚运海、吴淳出具警示函并在36个月内不受理其出具的文件的监管措施;对胜景山河的IPO经办律师事务所湖南启元律师事务所出具警示函,对签字律师刘长河、张劲宇采取出具警示函并在12个月内不受理其出具的文件的监管措施.

同时,科冕木业(002354.SZ)两名保荐代表人,亦因尽职推荐工作不完善,未在招股书中对发行人上市当年可能出现业绩大幅下滑做出风险揭示,被处以三个月内不受理其出具文件的监管措施.

上述证监会有关部门负责人表示,证监会下一步拟将推出《保荐业务内部控制指引》,督促保荐机构加强对推荐项目的内部控制;研究制订律师事务所从事保荐业务的监管细则,加强对会计师事务所和律师事务所的业务培训,提高其执业质量.

上海证券报同日报导称,胜景山河是继立立电子、苏州恒久之後,第三家过会後被撤销IPO许可的项目.

报导引述某中型券商投行部负责人称,"此前也有部分保荐代表人因所保荐项目问题被暂停资格的情况,但印象中最严厉的就是被暂停执业12个月,因项目原因被撤销保代资格的尚属首例."

中国金融业的顶层管理者--证监会、银监会和保监会主席10月份集体大"换血".其中原建行(0939.HK)董事长郭树清被任命为证监会主席;原证监会主席尚福林接替刘明康出任银监会主席;原农业银行(1288.HK)董事长项俊波出任保监会主席.[ID:nCN1184580]

而自新主席上任以来,证监会即动作不断,前不久刚刚就完善创业板退市制度公开徵求意见.而此次还通报了今年以来打击证券违法违规的情况,包括佛塑股份有关人员内幕交易案、李旭利涉嫌利用未公开信息交易股票案等.(完)