《中国报摘》--其他报纸重要消息11月30日(I)

**上海证券报**

--暖冬造成中国菜价连连下跌,也拽着11月居民消费价格指数(CPI)下行.市场普遍预期11月CPI同比增长4.5%,降幅1个百分点左右,并且形成通胀拐点.

--国内传媒业最大首次公开发行(IPO)收官.凤凰传媒今日在上海证券交易所正式挂牌上市,证券代码为(601928.SS).

--华南最大乳品生产加工企业--广东燕塘乳业股份有限公司踏上冲刺IPO之旅,日前正在接受上市环保核查公示.

--农业部公布2011年春季种子市场联动抽查结果,不合格品种涉及银荃高科(300087.SZ)、登海种业(002041.SZ)、敦煌种业(600354.SS)、神农大丰(300189.SZ).其中登海种业、敦煌种业与美国先锋的合资公司四度被曝光.

--日前安信基金公司获得证监会核准设立批复,将成为国内第69家基金公司.同时,其特定客户资产管理业务资格也已获批,成为国内首家公募基金与专户业务资格同时获批的基金公司.分析人士指出,"两条腿走路"的业务模式或将为新公司发展探索新道路.

**人民日报**

-- --日前,农业部、监察部就进一步加大农村集体财务公开力度联合下发通知,要求加大农村集体财务透明度,土地征占补偿专项公开.

--保监会有关负责人日前表示,保险公司中介业务经营管理不规范的态势未实现彻底转变,对保险中介市场的监管检查还将持续深入开展下去.

--11月29日,由中国机电产品进出口商会牵头,英利、尚德、天合、阿特斯等中国光伏企业联合在北京举行新闻发布会,就美国对中国太阳能产品进行"双反"调查澄清事实、表明反对立场.

--国家开发投资公司与荷兰皇家孚宝集团合资建设的国投孚宝洋浦罐区码头及配套储运设施工程近日开工建设.该项目是国内目前规模最大的商业石油储备基地,仓储能力达到520万立方米,将为东南、华南沿海的石化企业以及东南亚提供第三方油品仓储、中转和配送服务.

--截至10月末,中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)共为超过250万户的小微企业提供金融服务,为43,000多户小微企业提供信贷支持,贷款余额超过5,500亿元.

--中国银河投资管理有限公司等10家创投企业与镇江新区签订合作协议,在新区设立创投基金规模达21亿元.

**第一财经日报**

--亚洲上市最大购物中心开发商--凯德商用产业有限公司6813.HKCMAL.SI称,其控股股东嘉德置地及新加坡主权基金--淡马锡[TEM.UL]组成合营企业,联合投标位於重庆渝中区朝天门地块,并已获重庆市渝中区政府接纳,投标价为65.36亿元人民币,约80.18亿港元.

**21世纪经济报 道**

--接近中国人民银行的人士透露,行内的一些人士认同,明年应继续坚持稳健的货币政策基调和取向,在具体调控指标上,2012年广义货币供应量(M2)应不高於今年的16%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/赵红梅; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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