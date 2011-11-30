〔美国债市〕Cantor Fitzgerald筹划发行7.74亿美元CMBS

IFR纽约11月29电---美国投资银行暨经纪商Cantor Fitzgerald旗下Cantor Commercial Real Estate(CCRE)已向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书补充说明(FWP),申请发行CFCRE 2011-C2商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS),按揭贷款资产池余额约为7.74亿美元,发行债务凭证约5.42亿美元.

该交易定於本周稍晚或下周初公布,是Cantor第二次涉足CMBS市场.该公司首笔6.35亿美元CFCRE 2011-C1的CMBS於今年4月定价.

CCRE,巴克莱资本和德意志银行为是次发行的联席主承销商,预计定价日为12月6日,缴款日是12月15日.惠誉和穆迪为该证券授予评级.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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