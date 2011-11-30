日本已公布经济指标--2011/11/30

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 1.5% -0.3%-r 12/8 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.5% -0.4% 12/27 --
全国核心CPI(y/y) 10月 -0.1% +0.2% 12/27 --
工业生产(m/m) 10月 +2.4%-p -3.3%-r 12/14 --
失业率 10月 4.5%-@ 4.1%-@ 12/27 --
贸易收支(亿日圆) 10月 逆差2,738 顺差3,004 12/20 --
所有家庭实质支出(y/y) 10月 -0.4% -1.9% 12/27 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 杜明霞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。