〔芝加哥期市〕美国小麦期货大涨後微跌,玉米期货持稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月30日电---美国小麦期货周三下跌0.3%,市场在上日大涨近4%之後暂时喘息.上日空头回补带动小麦期货录得逾一个月来最大单日涨幅.
玉米期货在亚洲盘初几无变动,周二上涨逾1%;大豆期货小幅下跌.
一位农业气象学家称,雨雪将放缓本周美国玉米最後的收割,种植硬红冬小麦的平原地区周末料有更多降雨.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。