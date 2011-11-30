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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 09:14 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货大涨後微跌,玉米期货持稳

路透新加坡11月30日电---美国小麦期货周三下跌0.3%,市场在上日大涨近4%之後暂时喘息.上日空头回补带动小麦期货录得逾一个月来最大单日涨幅.

玉米期货在亚洲盘初几无变动,周二上涨逾1%;大豆期货小幅下跌.

一位农业气象学家称,雨雪将放缓本周美国玉米最後的收割,种植硬红冬小麦的平原地区周末料有更多降雨.

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