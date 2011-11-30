〔金砖国家〕11月29日股汇市收盘纵览

路透11月30日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月29日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.8%,报909.48.

中国股市:沪综指周二收高逾1%,受隔夜海外股市大涨提振,前期下跌後积累的超跌反弹动能有所释放.但分析人士认为,今日大涨仍属技术性反弹,在最新经济数据公布前,大盘仍料维持盘整.沪综指.SSEC收报2,412.393点,涨29.359点,或1.23%;今日A股成交额增至568亿元,昨日为463亿元.[ID:nCN1249074][.SSCN]

香港股市:周二收高,受中资消费类股劲升拉抬,投资者认为这类股票在艰困市况下相对安全.今日成交额虽触及五日高位,但仍属疲弱水准.香港恒生指数.HSI收涨1.21%,报18,256.2点;恒生国企指数.HSCE涨1.08%,至9,714.09点.[ID:nCH0088809][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周二收高.市场人士表示,今日代客购汇盘较先前有所缩减,但人民币交投并未脱离上日区间.交易员称,欧债危机悬而未决有望持续支撑美元避险需求,人民币升值预期受抑;而变化有限的中间价,则显示中国央行动荡中求稳的明确意图,在此情况下,人民币汇率近期或以盘整为主.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水139点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3639元.[ID:nCN1249618][CNY/CN]

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印度股市:周二挫跌1%,因投资者担忧印度向跨国公司开放零售业遭遇政治势力反对,从而进一步减缓趋於下滑的经济成长并损及投资.指标BSE指数.BSESN收市下跌0.98%或158.79点,报16,008.34点.在30支成分股中,20支成份股收跌.[ID:nL4E7MT1OV][.BO]

印度汇市:印度卢比周二受欧元走强提振脱离日内低点,但避险美元买盘和印度股市挫跌拖累其略微下跌.卢比/美元INR=D2收报52.0150/0250,较上日收盘价51.9550/9650微跌0.12%,盘中触及日低52.13.[ID:nL4E7MT1TD][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,466.360点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市下跌0.2%,报786.16点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.11%,报31.2905卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.33%,至41.7625卢布.

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巴西股市:拉丁美洲股市周二涨跌互现,因美国消费者信心指数回升提振墨西哥股市,但欧债危机挥之不去拖累巴西股市走低.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.9%,走势动荡,上日创下近一周来最高收盘位.[ID:nN1E7AS14M]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元周二走强.雷亚尔兑美元BRBY升0.19%至1.8485,上日劲扬逾1%.[ID:nN1E7AS1QO]

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南非股市:周二下跌0.7%,因投资者抛售FirstRand(FSRJ.J)等银行股,以了结前两个交易日上涨带来的获利.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI挫跌0.74%,报28,260.59点.综合指数.JALSH收跌0.61%至31,636.36点.[ID:nL5E7MT5H0][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元在约翰内斯堡交易尾段略微走强,日内走势动荡,追随全球市场的震荡表现.兰特兑美元ZAR=D3最新报8.3758,微升0.14%,盘中一度大涨1.4%至日高8.2654,随後回吐涨幅至日低8.4119.[ID:nL5E7MT5N8][ZAR/](完)