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新股公告 | 2011年 11月 30日 星期三 09:33 BJT

〔中国新股〕凤凰传媒首日上市开盘报12.03元,较发行价上涨36.7%

路透上海11月30日电---中国江苏凤凰出版传媒股份有限公司(601928.SS)周三首日上市开盘报12.03元,较首次公开发行(IPO)价格8.80元人民币上涨36.7%.

大盘沪综指.SSEC开盘下跌0.25%,报2,406.329点.

凤凰传媒此次发行5.09亿股A股,募资额达44.79亿元;上述发行价对应的市盈率为63.40倍.此前设定的发行价格区间为8.00-8.80元/股.

凤凰传媒是中国最具影响力和规模最大的出版发行公司之一,2010年图书发行品种总数超过40万种,总码洋超过50亿元人民币.今年上半年公司实现营业收入30.35亿元,净利润3.27亿元.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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