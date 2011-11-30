〔中国新股〕凤凰传媒首日上市开盘报12.03元,较发行价上涨36.7%

英国金融：四家银行获委任安排2065年到期通膨保值公债银团承销
路透伦敦2月10日 - 英国2065年到期通膨保值公债增额发行的银团承销，英国债务管理局(DMO)指定四家银行担任联合簿记行，该债票息0.125%，定在2月20日起当周进行。
路透上海11月30日电---中国江苏凤凰出版传媒股份有限公司(601928.SS)周三首日上市开盘报12.03元,较首次公开发行(IPO)价格8.80元人民币上涨36.7%.
大盘沪综指.SSEC开盘下跌0.25%,报2,406.329点.
凤凰传媒此次发行5.09亿股A股,募资额达44.79亿元;上述发行价对应的市盈率为63.40倍.此前设定的发行价格区间为8.00-8.80元/股.
凤凰传媒是中国最具影响力和规模最大的出版发行公司之一,2010年图书发行品种总数超过40万种,总码洋超过50亿元人民币.今年上半年公司实现营业收入30.35亿元,净利润3.27亿元.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透伦敦2月10日 - 英国2065年到期通膨保值公债增额发行的银团承销，英国债务管理局(DMO)指定四家银行担任联合簿记行，该债票息0.125%，定在2月20日起当周进行。
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(13日) * 标售金额：暂定金额250亿台币 * 预测区间：0.280-0.320% * 受访机构：五家 路透台北2月10日 - 台湾财政部将于下周一(13日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，农历春节过后因外资汇入，外商银行资金相对充裕，基于消化资金需求，预估下周一标售的91天 期国库券决标贴现率在0.280-0.320%。 资金调度人士指出，近期货币市场受钜额国际债券交割影响，银行间分布不均状况明显，因此本地银行对 于利率偏低的国库券料兴趣缺缺，资金偏多的外商银将主导得标利率的位置。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.25-0.3 5%。 以下为各银行的看法重点分析： --春节过后，因外资仍呈现净汇入，近期存续期极短的公债殖利率明显下行，外商银基于消化资金需求， 料将追低利率。 --近期拆款市场受钜额国际债券交
路透台北2月10日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共103.1亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.02 威瑞森通讯 14.75亿美元 4.95% 30 *2017.02 高盛 6.00亿美元 0%(4.63%) 3