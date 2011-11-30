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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 09:19 BJT

〔台湾股市〕高开低走,宏达电股价下滑

路透台北11月30日电---台湾股市周三开盘上涨0.19%後转为下跌,宏达电(HTC)(2498.TW)挫跌0.4%,尽管美国国际贸易委员会(ITC)周二称宏达电未侵犯FlashPoint Technology专利权.

0104 GMT,加权股价指数.TWII下跌0.47点,至6,955.47点,前一交易日收涨1.3%.

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