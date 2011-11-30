〔台湾股市〕高开低走,宏达电股价下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月30日电---台湾股市周三开盘上涨0.19%後转为下跌,宏达电(HTC)(2498.TW)挫跌0.4%,尽管美国国际贸易委员会(ITC)周二称宏达电未侵犯FlashPoint Technology专利权.
0104 GMT,加权股价指数.TWII下跌0.47点,至6,955.47点,前一交易日收涨1.3%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。