《中国债券市场每日交易备忘》--11月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国东方集团( 600811.SS )5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 西部超导公司0.2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行主承销 ============================================================================== 二、新债上市: 中国人民银行150亿元一年期央票1101092,参考收益率3.4875% 进出口银行177.8亿元七年期固息债110320,票面利率3.83% 大丰港6亿元六年期投资人选择权固息债(3+3)1180159,票面利率7.98% 铁道部100亿元七年期固息债1180163,票面利率4.70% 铁道部200亿元10年期固息债1180164,票面利率4.99% 佛山公用事业控股8亿元七年期投资人选择权固息债(5+2)1180165,票面利率7.80% 长沙高新25亿元六年期投资人选择权固息债(3+3)1180166,票面利率7.30% 广东交通投资集团26亿元五年期中票1182358,票面利率5.99% 星星集团2亿元一年期短融041160014,票面利率8.98% 河南投资集团12亿元一年期短融041156012,票面利率5.77% 常州中小企业1亿元三年期集合票据051102004,票面利率6.18% 常州中小企业4.6亿元两年期集合票据051102003,票面利率6.10% ============================================================================== 三、缴款: 央行150亿元一年期央票1101092,发行价96.63元 深圳市政府11亿元三年期固息地方债1164001,票面利率3.03% 深圳市政府11亿元五年期固息地方债1164002,票面利率3.25% 新光控股集团16亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180170,票面利率8.10% 天津东方财信投资集团18亿元七年期固息债1180171,票面利率7.99% 大连国际( 000881.SZ )3亿元九个月期短融 正泰集团5亿元一年期短融,票面利率6.96% 华电集团30亿元五年期中票 中国远洋( 601919.SS )( 1919.HK )40亿元七年期中票1182359,票面利率5.45% ============================================================================== 四、还本付息: 进出口银行165.4亿元一年期固息债100310到期兑付,票面利率3.18% 国家开发银行7亿美元五年期浮息金融债(六个月美元libor基准)0702019付息,基本利差0.30% 日照商行4亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债072003付息,票面利率5.60% 上海电气集团财务公司10亿元五年期浮息债(一年定存基准)072206付息,基本利差1.35% 安庆城投8亿元10年期固息债078080付息,票面利率6.08% 财政部200亿元50年期固息国债090030付息,票面利率4.30% 山东国投10亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082215付息,基本利差2.57% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --为改善国内火电全行业经营困难状况,业内人士预期,中国电价上调方案公布窗口期已临 近,近期政府或调高上网电价每千瓦时2.5分(0.025元人民币),且可能不局限於非居民用电以 及部分省市.[ID:nCN1251296] ==============================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 刘昕/曾菱