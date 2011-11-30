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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 09:29 BJT

〔全球金市〕金价持稳,关注欧元区动向

路透新加坡11月30日电---金价周三在亚洲市场持稳,因在欧元区财长就该地区援救基金扩容达成一致,且提议向国际货币基金组织(IMF)求援後,投资者持续关注欧洲情势的变化.

现货金XAU=一度最多上涨0.6%至逾一周高位1,725美元,并升穿100日移动均线切入位1,720.54美元.0044GMT时,回落至每盎司1,718.89美元.

美国期金GCcv1小升0.3%至1,718.50美元,成交量清淡.

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