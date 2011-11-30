〔全球金市〕金价持稳,关注欧元区动向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月30日电---金价周三在亚洲市场持稳,因在欧元区财长就该地区援救基金扩容达成一致,且提议向国际货币基金组织(IMF)求援後,投资者持续关注欧洲情势的变化.
现货金XAU=一度最多上涨0.6%至逾一周高位1,725美元,并升穿100日移动均线切入位1,720.54美元.0044GMT时,回落至每盎司1,718.89美元.
美国期金GCcv1小升0.3%至1,718.50美元,成交量清淡.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。