佐利克担忧欧债危机发生连锁反应

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透马萨诸塞州剑桥11月29日电---世界银行行长佐利克周二警告称，欧洲债务危机将打击消费者信心，削减提供给新兴市场公司的贷款。
佐利克在与哈佛大学学生交谈时表示：“欧洲及欧元区问题主要应由欧洲解决，你们会注意到波纹效应很容易扩大成连锁反应。”
欧元区国家首脑一直试图阻止主权债务危机蔓延。希腊、意大利、葡萄牙和爱尔兰已相继受创，危机或蔓延至欧元区其它国家。
佐利克指出，重大风险之一是，对欧债危机的担忧将让中国、印度及巴西等新兴市场的消费者望而却步。新兴市场从2008年信贷危机中复苏更快。
佐利克表示：“我最担忧且仍担忧的是，如果欧美消费者信心及企业信心问题波及新兴市场，那麽新兴经济体的内需也将紧缩。”
“别忘了，在过去五年，全球经济增长的三分之二来自新兴市场。所以，这不仅对新兴市场不利，对全球来说也是坏消息。”
通用电气(GE.N)、卡特彼勒(CAT.N)等美国大型跨国公司今年盈利稳步增长，一定程度上归功于新兴市场需求强劲，弥补了欧美疲弱的需求。
佐利克称，另一个担忧是，许多银行仍对信贷危机感到後怕，由於银行试图评估投资欧债对其资产负债的影响，将大幅收紧贷款发放。
“银行业迅速收紧银根，因为银行监管，也因为他们不确定如何对主权债务估值。那麽会发生什麽情况？贸易融资将更困难，”佐利克称，他尤其担心，欧债危机将影响西方、北非、中东欧和中东业务。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
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