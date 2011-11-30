〔欧洲金融〕欧洲央行管理委员会成员诺亚:欧洲经济形势已大幅恶化

英国金融：四家银行获委任安排2065年到期通膨保值公债银团承销

路透伦敦2月10日 - 英国2065年到期通膨保值公债增额发行的银团承销，英国债务管理局(DMO)指定四家银行担任联合簿记行，该债票息0.125%，定在2月20日起当周进行。