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金融服务 | 2011年 11月 30日 星期三 10:11 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行管理委员会成员诺亚:欧洲经济形势已大幅恶化

路透新加坡11月30日电---欧洲央行管理委员会成员诺亚周三说:

* 过去几周欧洲和全球经济的形势大幅恶化

* 欧洲肯定有应对部分成员国面临的可控性资金缺口的资源

* 目前我们面临着一场真正的金融危机,金融市场出现大范围动荡

* 欧洲的脆弱来自其难以组织和管理

* 民间业参与解决主权债危机完全适宜

* 欧洲央行的货币政策肯定应与其维护中期物价稳定的职责一致,目前物价稳定面临下滑风险

* 市场波动持续一段时间或会导致临时和特别的干预措施

* 购买债券计划完全符合欧央行的主要职责 (完)

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