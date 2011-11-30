〔欧洲金融〕欧洲央行管理委员会成员诺亚:欧洲经济形势已大幅恶化

标题新闻：欧元区领导人和IMF已就希腊问题达成一致立场--欧元集团主席
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路透新加坡11月30日电---欧洲央行管理委员会成员诺亚周三说:
* 过去几周欧洲和全球经济的形势大幅恶化
* 欧洲肯定有应对部分成员国面临的可控性资金缺口的资源
* 目前我们面临着一场真正的金融危机,金融市场出现大范围动荡
* 欧洲的脆弱来自其难以组织和管理
* 民间业参与解决主权债危机完全适宜
* 欧洲央行的货币政策肯定应与其维护中期物价稳定的职责一致,目前物价稳定面临下滑风险
* 市场波动持续一段时间或会导致临时和特别的干预措施
* 购买债券计划完全符合欧央行的主要职责 (完)
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路透伦敦2月10日 - 英国2065年到期通膨保值公债增额发行的银团承销，英国债务管理局(DMO)指定四家银行担任联合簿记行，该债票息0.125%，定在2月20日起当周进行。