〔全球金融〕标普下调15家大型银行的信用评等,因评级标准全面调整

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约11月29日电---评级机构标准普尔周二下调15家大型银行的信用评等,因其对评级标准进行了全面调整.这15家银行中,多数为欧洲和美国的银行.
摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、富国银行(WFC.N)、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)、巴克莱资本(BARC.L)、汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)等银行的评级被下调一个级距.
标普依据新的评级标准,在重新检视37家全球大型银行的评级後宣布,维持20家银行的评等不变,并上调两家银行的评等.该评级机构还更新了上述银行众多分支机构的评等.
虽然标普在一年多前已经就评级标准修改一事开始向市场发出警告,但本次结果公布之时,恰逢市场对银行债务的信心脆弱.
本月早些时候,有来自标普的人士称,他们将逐步公布全球逾750家银行的最新评等,最先公布的将是大型银行评级.其他银行评级将在未来几周公布.
新公布的大型银行评级结果要差于标普对所有银行的预期.本月早些时候标普人士曾预计,大约20%的银行评级将被下调,20%被上调,60%保持不变.
美国银行、摩根大通、高盛和摩根士丹利的新闻发言人拒绝置评.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。