《新兴市场重要经济事件预告》--11月30日-12月7日

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11月30日(三)

布鲁塞尔--欧盟经济和财政事务理事会会议.

布鲁塞尔--克罗地亚央行副行长Boris Vujcic出席一高层欧洲政策峰会.

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.

新加坡--法国央行总裁诺亚将在一个研讨会上发表讲话,会议主题为"金融业的下一个挑战:融合新监管规则和经济成长".

阿塞拜疆巴库--独联体国家(CIS,独立国家国协)举行第四届巴库国际银行业大会,主题是"独联体金融市场:在全球不稳定背景下实现稳定发展的途径."(至12月3日)

布琼布拉--东非共同体国家首脑会议.

比勒陀利亚--南非财长Pravin Gordhan向媒体简要介绍11月25日止的2011年税收季的初步结果.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至12月1日).

地拉那--阿尔巴尼亚央行举行货币政策会议.

苏瓦--斐济央行举行理事会会议.

巴西利亚--巴西央行利率会议(最後一日).

圣地亚哥--智利央行公布11月利率决策会议的会议记录(1130).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行讨论会,主题为"中亚-高加索最新经济前景以及更广泛贸易关系的角色".(2230)

12月1日(四)

圣保罗--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问巴西.

首尔--韩国国会料将通过2012年预算案.

马尼拉--菲律宾央行货币政策委员会会议.

内罗毕--肯亚央行举行货币政策会议.

12月2日(五)

墨西哥城--墨西哥央行举行货币政策会议.

12月5日(一)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表2011年地区展望报告:建构更具韧性,经济更强劲的地区.

尼科西亚--塞浦路斯央行总裁暨欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯,向该国议员发表塞浦路斯经济的最新预估(0700).

12月6日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至12月7日).

布达佩斯--匈牙利央行举行不涉及利率决定的会议.

埃里温--亚美尼亚央行举行议息会议.

坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.

12月7日(三)

法国马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(至12月8日)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最後一日).

温得和克--纳米比亚货币政策委员会会议.

塔林--爱沙尼亚央行公布月度通胀报告.

塔林--爱沙尼亚议会对2012年国家预算案进行第三次暨最後一次表决.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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