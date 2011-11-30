《新兴市场重要经济事件预告》--11月30日-12月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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11月30日(三)
布鲁塞尔--欧盟经济和财政事务理事会会议.
布鲁塞尔--克罗地亚央行副行长Boris Vujcic出席一高层欧洲政策峰会.
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
新加坡--法国央行总裁诺亚将在一个研讨会上发表讲话,会议主题为"金融业的下一个挑战:融合新监管规则和经济成长".
阿塞拜疆巴库--独联体国家(CIS,独立国家国协)举行第四届巴库国际银行业大会,主题是"独联体金融市场:在全球不稳定背景下实现稳定发展的途径."(至12月3日)
布琼布拉--东非共同体国家首脑会议.
比勒陀利亚--南非财长Pravin Gordhan向媒体简要介绍11月25日止的2011年税收季的初步结果.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至12月1日).
地拉那--阿尔巴尼亚央行举行货币政策会议.
苏瓦--斐济央行举行理事会会议.
巴西利亚--巴西央行利率会议(最後一日).
圣地亚哥--智利央行公布11月利率决策会议的会议记录(1130).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行讨论会,主题为"中亚-高加索最新经济前景以及更广泛贸易关系的角色".(2230)
12月1日(四)
圣保罗--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问巴西.
首尔--韩国国会料将通过2012年预算案.
马尼拉--菲律宾央行货币政策委员会会议.
内罗毕--肯亚央行举行货币政策会议.
12月2日(五)
墨西哥城--墨西哥央行举行货币政策会议.
12月5日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表2011年地区展望报告:建构更具韧性,经济更强劲的地区.
尼科西亚--塞浦路斯央行总裁暨欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯,向该国议员发表塞浦路斯经济的最新预估(0700).
12月6日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至12月7日).
布达佩斯--匈牙利央行举行不涉及利率决定的会议.
埃里温--亚美尼亚央行举行议息会议.
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
12月7日(三)
法国马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(至12月8日)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最後一日).
温得和克--纳米比亚货币政策委员会会议.
塔林--爱沙尼亚央行公布月度通胀报告.
塔林--爱沙尼亚议会对2012年国家预算案进行第三次暨最後一次表决.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。