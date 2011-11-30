〔美国经济〕美联储官员柯薛拉柯塔称,进一步放宽货币政策的作用有限

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透加州帕洛阿尔托11月29日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)可以通过购买债券来进一步放宽货币政策,但这麽做给经济提供的刺激作用或比之前的购债计划要小.
柯薛拉柯塔在斯坦福大学经济政策研究所对记者表示,"进一步采取微小行动,进一步收到的效果也会很微小."
柯薛拉柯塔不再提倡进一步放宽或是收紧政策,称美联储首先需制定政策目标,以及在一系列经济情景假设之下,其在指标利率方面将怎麽做.
柯薛拉柯塔称,"我乐于倾听同僚的意见."今年他在美联储决策小组中有投票权,明年将不具有投票权.
柯薛拉柯塔今年两度投票反对美联储的放宽政策.(完)
--编译 王翔琼;审校 艾茂林
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