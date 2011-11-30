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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 09:44 BJT

〔金属期市〕LME期铜下跌,因欧元区担忧挥之不去

路透新加坡11月30日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三略微下跌,因投资者忽略美国消费者信心指数回升的乐观数据,更为担忧欧债危机解决方案仍在未定之天.

0113GMT,LME三个月期铜CMCU3下滑0.3%,报每吨7,470.25美元.

上海期货交易所主力2月期铜合约SCFc3几无变动,报每吨55,500元人民币.

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