〔金属期市〕LME期铜下跌,因欧元区担忧挥之不去

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月30日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三略微下跌,因投资者忽略美国消费者信心指数回升的乐观数据,更为担忧欧债危机解决方案仍在未定之天.
0113GMT,LME三个月期铜CMCU3下滑0.3%,报每吨7,470.25美元.
上海期货交易所主力2月期铜合约SCFc3几无变动,报每吨55,500元人民币.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。