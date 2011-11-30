《外汇动态》托管银行和出口商卖盘压低美元/韩元,或下看1,137.9

美元兑韩元下跌0.6%至1,138.9,有进一步下跌的空间,可能会跌至1,137.9,即10月末到11月末涨势的38.2%费波纳齐回档位.若这一水准被跌穿,美元兑韩元就可能跌至50%回档位1,129.6.