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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 09:55 BJT

《外汇动态》托管银行和出口商卖盘压低美元/韩元,或下看1,137.9

0133GMT--数位交易员称,托管银行和韩国出口商卖出美元兑韩元KRW=KFTC,不过进口商的买盘给予该货币对支撑.

美元兑韩元下跌0.6%至1,138.9,有进一步下跌的空间,可能会跌至1,137.9,即10月末到11月末涨势的38.2%费波纳齐回档位.若这一水准被跌穿,美元兑韩元就可能跌至50%回档位1,129.6.

"与欧元相比,韩元上涨的空间更大,因一些海外投资者似乎持有过多的美元多头仓位,"一家外资银行驻首尔的资深交易员表示.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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