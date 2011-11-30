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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 10:18 BJT

〔中国公开市场〕12月央票和正回购到期量800亿元,环比大减逾七成

路透上海11月30日电---据路透统计显示,中国央行公开市场12月央票和正回购到期量合计为800亿元人民币,较11月的3,250亿元环比大幅减少逾七成.

其中,12月公开市场央票到期量为150亿元,正回购到期量为650亿元.

以下为2011年12月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量

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2011/12/1-12/2 20 -- 20

12/3-12/9 50 300 350

12/10-12/16 30 100 130

12/17-12/23 20 150 170

12/24-12/30 30 100 130

-------------------------------------------------------

合计 150 650 800

注:考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.(完)

--整理 边竞/曲伟治; 审校 杨淑祯

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