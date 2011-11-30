〔英国数据〕11月GfK消费者信心小幅上升,不过前景仍暗淡

路透伦敦11月30日电---市场研究机构GfK NOP周三公布的调查显示,英国11月消费者信心小幅上升,但仍接近两年低位,且前景依然暗淡.

由於通胀高企、失业增加以及经济脆弱,消费者一直在控制支出.调查显示,消费者对未来12个月经济前景的看法比10月时更加悲观.

11月GfK消费者信心指数从10月的负32升至负31,10月读值为英国经济2009年陷入衰退以来最低水准.

"鉴於当前欧元区危机,而且媒体对英国明年可能重新陷入衰退看法悲观,11月消费者信心指数增加1点只是很轻微的变化,不能显示出现明显变动."GfK NOP主管Nick Moon说.

11月消费者信心指数较上年同期下降10点.不过消费者本月在重大采购方面比一个月前要积极,相关指数较10月增加5点至负27,但仍较上年同期低10点.

衡量消费者对未来12个月经济形势看法的指数较10月减少2点至负33,较上年同期降低11点.

这项调查是在11月4日至13日做出的.(完)