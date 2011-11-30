〔英国数据〕11月GfK消费者信心小幅上升,不过前景仍暗淡

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦11月30日电---市场研究机构GfK NOP周三公布的调查显示,英国11月消费者信心小幅上升,但仍接近两年低位,且前景依然暗淡.
由於通胀高企、失业增加以及经济脆弱,消费者一直在控制支出.调查显示,消费者对未来12个月经济前景的看法比10月时更加悲观.
11月GfK消费者信心指数从10月的负32升至负31,10月读值为英国经济2009年陷入衰退以来最低水准.
"鉴於当前欧元区危机,而且媒体对英国明年可能重新陷入衰退看法悲观,11月消费者信心指数增加1点只是很轻微的变化,不能显示出现明显变动."GfK NOP主管Nick Moon说.
11月消费者信心指数较上年同期下降10点.不过消费者本月在重大采购方面比一个月前要积极,相关指数较10月增加5点至负27,但仍较上年同期低10点.
衡量消费者对未来12个月经济形势看法的指数较10月减少2点至负33,较上年同期降低11点.
这项调查是在11月4日至13日做出的.(完)
--编译 杜明霞;审校 吴云凌
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。