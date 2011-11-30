《中国报摘》--其他报纸重要消息11月30日(II)

**证券时报**

--据悉,中国光大证券(601788.SS)资产管理子公司获准设立,成为继东方证券、国泰君安证券之後第三家券商资产管理公司.光大证券资产管理部相关负责人表示,资管公司会在明年上半年择期成立,注册资本暂定为2亿元人民币.

--山河智能(002097.SZ)拟以不低於10.66元/股的价格非公开发行不超过8,500万股,募集资金总额不超过12亿元,用於大型桩工机械重大技术改造项目、中大型挖掘机重大技术改造项目及补充流动资金.

**经济参考报**

--联想集团周二发布新的移动互联网战略,推出针对个人用户的云服务;同时还推出了新乐Pad移动终端.有分析人士表示,目前移动互联网已成为业内发展潮流,联想此次发布全新的移动互联网战略,说明联想正在从传统的IT消费品制造企业,向IT服务企业快速转型.

**新京报**

--海航集团董事局董事谭向东认为,航空业明年可能将迎来三重利好:一是人民币可能升值,飞机与航材的采购将受此影响获得一定的汇兑收益;二是境外民航公司、通用航空公司等面临经营压力,或迎来并购时机;三是短期内原油价格走低,航油成本有所降低.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/宿泱韫; 审校 曾祥进

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