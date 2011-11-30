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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 10:12 BJT

〔中国新债〕江西赛维LDK太阳能下周三发行5亿元中期票据,期限三年

路透上海11月30日电---中国江西赛维LDKLDK.N周三公告称,将於下周三(12月7日)簿记建档发行5亿元人
民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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  江西赛维LDK   30       5       3    12/7簿记建档   民生银行     AA       12/8       12/9
  LDK.N                                                            
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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