〔欧洲金融〕意大利与IMF就资金援助展开试探性谈判--消息

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透华盛顿/布鲁塞尔11月29日电---数位知情人士透露,意大利已经同国际货币基金组织(IMF)就抗击欧债危机的资金援助举行了初步商谈,欧洲各国央行可能也会参与援助.不过决定尚未作出.
意大利新任总理蒙堤周二向欧元区财长简述其财政计划,不过消息人士称,在蒙堤12月5日向内阁提交预算案之前,意大利料不会正式向IMF求助.
接近西班牙中右翼人民党的消息人士称,该党正考虑寻求国际援助,作为支撑西班牙公共财政的一个选项.人民党11月20日在大选中胜出.
不过人民党和即将下台的社会党否认了上述传言.
熟悉意大利与IMF试探性谈判双边情况的一位消息人士称,高级别谈判已经持续了数周,但直到上周三才开始加快,因当时德国明确表态欧洲央行不能直接援助意大利.
"目前谈判是围绕4,000亿欧元的一揽子应急计划.意大利并未提出请求,但情况在朝着那个方向发展,"该消息人士说.
这一规模超出了IMF目前有能力向所有国家借出的大概3,800亿欧元水平,不过G20国家正在就提高IMF救助能力进行商讨.
IMF一位发言人发表声明称,"IMF希望重申,并未与意大利或西班牙当局就任何形式的IMF资金援助展开谈判."(完)
--编译 艾茂林;审校 吴云凌
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