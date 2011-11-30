〔欧洲金融〕意大利与IMF就资金援助展开试探性谈判--消息

路透华盛顿/布鲁塞尔11月29日电---数位知情人士透露,意大利已经同国际货币基金组织(IMF)就抗击欧债危机的资金援助举行了初步商谈,欧洲各国央行可能也会参与援助.不过决定尚未作出.

意大利新任总理蒙堤周二向欧元区财长简述其财政计划,不过消息人士称,在蒙堤12月5日向内阁提交预算案之前,意大利料不会正式向IMF求助.

接近西班牙中右翼人民党的消息人士称,该党正考虑寻求国际援助,作为支撑西班牙公共财政的一个选项.人民党11月20日在大选中胜出.

不过人民党和即将下台的社会党否认了上述传言.

熟悉意大利与IMF试探性谈判双边情况的一位消息人士称,高级别谈判已经持续了数周,但直到上周三才开始加快,因当时德国明确表态欧洲央行不能直接援助意大利.

"目前谈判是围绕4,000亿欧元的一揽子应急计划.意大利并未提出请求,但情况在朝着那个方向发展,"该消息人士说.

这一规模超出了IMF目前有能力向所有国家借出的大概3,800亿欧元水平,不过G20国家正在就提高IMF救助能力进行商讨.

IMF一位发言人发表声明称,"IMF希望重申,并未与意大利或西班牙当局就任何形式的IMF资金援助展开谈判."(完)