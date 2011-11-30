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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 10:22 BJT

〔中国新债〕天津中环电子信息集团下周三将发10亿元中票,期限三年

路透上海11月30日电---中国天津中环电子信息集团周三公告称,将於下周三(12月7日)簿记建档
发行10亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  天津中环电子  18      10       3   12/7簿记建档   建设银行      AA        12/8       12/9                                  
  信息集团                                                
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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