〔中国经济〕政策微调关键用好差别存准率,积极财政存空间--货币政策委员(更新版)

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* 政策微调不意味着放松房地产调控

* 微调关键是要用好动态的差别存款准备金率

* 中国有实施积极财政政策的空间

* 房地产调控是明年中国宏观调控的关键

路透北京11月30日电---中国央行货币政策委员夏斌周三称,政策微调关键是要用好动态的差别存款准备金率,并不意味着放松房地产调控;同时,目前来看,中国仍有实施积极财政政策的空间.

他在北京一研讨会上认为,微调并不意味着简单的放松银根,也不意味着放松总量政策,而是针对中国金融市场融资效率不高,在调控货币供应量的同时,又在调控贷款规模及社会融资总量等.

"比如说对小微企业的贷款支持力度,比如说减税等等采取一些措施.我认为都是微调的含义."他称.

他同时指出,中国的房地产泡沫已形成,房地产调控是明年中国宏观调控的关键,"微调并不意味着放松对房地产市场的调控,在这个问题上不要误读、也不要幻想,...房地产坚决要调控,但是又要防止房价在短时期内出现自由落体式的下降."

国务院副总理李克强此前称,政府的宏观调控明年还会继续实行当前的遏制房价过快上涨的政策,同时在保障性住房的品质,公平分配上加强监管.[ID:nCN1245030]

夏斌并称,中央银行根据每个银行的流动性、杠杆在调整动态的差别存款准备金率,一个银行一个调整系数,就意味着这里面的微调空间很大.

最新路透调查结果显示,中国央行可能最早於今年12月下调存款类金融机构人民币存款准备金率.[ID:nCN1248946]

此外,夏斌还认为,基於中国目前财政状况,仍然有实行积极财政政策的余地和空间,但必须加快财政结构支出制度的改革;而今後一两年内的中国物价将趋於一个温和上涨阶段,其中既有翘尾因素,也有劳动力成本、工资上涨等因素.(完)