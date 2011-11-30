《外汇动态》中亚某国央行周二抛售7亿美元的美元/韩元--交易员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0225GMT---交易员称,中亚某国央行周二抛售约7亿美元的美元/韩元KRW=KFTC,以购买韩国公债,拖累美元/韩元周二的跌幅超过美元兑日圆以外亚洲货币.
一些亚洲央行已买进韩国公债以实现外汇储备多元化.
投资者还观望与出售韩国锦湖石油化学(011780.KS)股份相关的资金流动.
路透旗下IFR周二报导,一家未透露名称的卖家已发起锦湖石油化学股份的大宗交易,拟最多募资4,180亿韩元(3.621亿美元).
该交易下一簿记管理机构的管理人士表示,外资预计已买入上述股份的一半,外汇交易员称这可能引发约2亿美元的美元/韩元卖盘.
美元/韩元跌0.5%,报1,139.4,受托管银行和出口商抛售拖累.(完)
--编译 肖群英; 审校 白云
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。