《外汇动态》中亚某国央行周二抛售7亿美元的美元/韩元--交易员

0225GMT---交易员称,中亚某国央行周二抛售约7亿美元的美元/韩元KRW=KFTC,以购买韩国公债,拖累美元/韩元周二的跌幅超过美元兑日圆以外亚洲货币.

一些亚洲央行已买进韩国公债以实现外汇储备多元化.

投资者还观望与出售韩国锦湖石油化学(011780.KS)股份相关的资金流动.

路透旗下IFR周二报导,一家未透露名称的卖家已发起锦湖石油化学股份的大宗交易,拟最多募资4,180亿韩元(3.621亿美元).

该交易下一簿记管理机构的管理人士表示,外资预计已买入上述股份的一半,外汇交易员称这可能引发约2亿美元的美元/韩元卖盘.

美元/韩元跌0.5%,报1,139.4,受托管银行和出口商抛售拖累.(完)

--编译 肖群英; 审校 白云

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