〔路透基点〕台湾志超科技12亿台币贷款案展开筹组--RLPC

路透香港11月30日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,台湾志超科技股份有限公司12亿台币五年期贷款案,统筹主办行和独家额度分配行台北富邦商业银行昨天展开筹组.

此贷款案包括6亿台币定期贷款A部分和6亿台币循环贷款B部分.

A部分贷款利率为90天商业本票次级市场利率加码85基点,B部分为90天或180天商业本票次级市场利率加码85基点.税後利率保底为1.6%.

银行受邀分三个层次参贷:

承贷2.50亿台币或以上的银行,可获受托主办行头衔,A部分和B部分贷款的所有资金成本分别为89.8和88个基点.

承贷2-2.49亿台币的银行,可获一般参贷行头衔,A部分和B部分贷款的所有资金成本分别为88.2和87个基点.

承贷1-1.99亿台币的银行,A部分和B部分贷款的所有资金成本分别为86.6和86.6个基点.

倘若贷款B部分动用不足80%或B部分动用不到50%,有一笔承诺费10个基点.

A部分宽限期15个月,随後分16个季度等额偿还,平均期限为3.125年.

财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,最高负债比率1.5倍,利息覆盖倍数至少4倍,有形净值不低於40亿台币.

在12月23日前承诺贷款的受托主办行和一般参贷行,可分别获得费用5个和3个基点.

回复截止日期为1月6日.

此次融资用於营运资本.

今年5月,志超科技与旗下子公司TPT International完成增额的14亿台币五年期联贷案.该联贷案原先目标金额为12亿台币,增额後A部分为6亿台币定期贷款,B部分为3.4亿台币循环信用贷款,C部分为1,680万美元循环贷款.台币部分贷款费率为商业本票次级市场90天利率加码85基点,美元部分为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码90基点.[ID:nCT0380032](完)