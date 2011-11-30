〔基金观点〕贝莱德看好有财力派息和回购股票的大宗商品类股

路透迪拜11月29日电---全球最大的资产管理公司--贝莱德(BLK.N)自然资源团队的一位主管Malcolm Smith周二称,在当前经济环境下,通过派发股息和股票回购分享强劲增长成果的大宗商品公司能带来诱人的投资机遇.

Smith称,全球一些顶级矿业和能源公司在考虑派发股息,或者有提高股息的空间,因商品价格劲扬推动获利强劲增长.

他在迪拜一场公司活动间隙对记者表示,"为自然资源企业提供股东资本服务是我们目前业务的主旋律.这些企业通过派息和回购股票,让投资者分享增长成果很重要,因为他们寻求的是回报."

贝莱德旗下的收入相关策略基金已投资美国石油公司雪佛龙(Chevron)(CVX.N),澳洲铁矿石厂商Fortescue Metals Group (FMG.AX)和全球最大矿企必和必拓(BHP.AX)(BLT.L).

Fortescue今年2月首次宣布派发股息,因其半年获利同比大幅增长了六倍.

必和必拓8月最後确定将股息增加22%,此前该公司实现半年度最高纪录获利;雪佛龙上月亦提高了季度派息.

**估值差距**

Smith称,贝莱德亦在通过那些相对标的资产而言表现较差的商品类股牟利.

欧债危机悬而未决,导致市场波动性加剧,缺乏冒险意愿涉足风险资产,今年全球股市因此大跌.另一方面,多数商品价格上扬,造成投资者可利用的估值差距.

"平均来看,可以说商品类股比标的资产估值要低出15%,"Smith称."在当前经济环境下,很难预测这一估值差距需要多久才能弥合.过去来看,大约需要一至两年时间."

Smith指出,今年迄今黄金类股平均估值要比黄金估值低出25-30%,同时股市已然预计今年油价将大约介於65-80美元.

"现在的股市估值计入对波动性上升和经济放缓的考量.如果你有兴趣仔细琢磨,就可发现能源相关企业的投资估值非常吸引人."(完)