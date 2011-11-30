《热点透视》尽管AAA评级皇冠加冕,澳洲经济仍易受冲击

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 许娜

路透香港11月29日电---被惠誉调高为AAA之後,澳洲成为少数同时被三大评级机构列为最高评级的国家之一.对投资者而言,澳洲连续20年经济成长、政府债务较低、利率较高、对中国的出口蓬勃,都令人感到欣慰.但是,尽管与欧元区的疲弱相比,澳洲看起来像超人,但超人还是有它的罩门.

财政纪律和自由浮动的汇率不仅护卫澳洲避开厄运,而且还让它有很好的条件去应对目前中国经济和国内需求放缓的冲击.澳洲央行本月稍早已降息,当局亦於周二表示,必要时将允许政府净债务上升,彷佛要印证惠誉盛赞的政策灵活性.不过澳洲政府总体债务仅将增至相当於国内生产总值(GDP)的9%,以其他多数同享AAA评级国家的标准来看,这是可以一笑置之的低.

然而,世事并非都完美.从较长期来看,如果大宗商品价格自当前的高水准大幅下跌,那麽澳洲的日子将难过得多.该国目前的贸易条件极佳,达到2003年的两倍.贸易条件是衡量出口和进口相对价格的指标.

更为迫切的威胁是,澳洲易受全球流动性震荡的冲击.高於4%的公债收益率(殖利率)吸引了全球投资者,约四分之三的政府公债在他们手中,也同时推升澳元自2001年以来已累计上涨90%.银行业贷款中的20%有赖於海外贷款.因此,澳洲大约四分之一的海外借款年限都在两年或更短.此外,澳洲近60%的海外借款来自欧洲的银行.

全球资金回撤令澳元在8月和9月累计下跌13%,并给澳洲银行业带来压力.澳洲央行希望降低融资成本增加对高负债家庭--负债与可支配收入之比超过150%--的影响,但进一步减息可能压低澳元汇率.这将令银行的日子更加难过.(完)