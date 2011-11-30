〔中国债市动态〕现券收益率止升趋稳,流动性紧张缓解支撑买气复苏

路透上海11月30日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率趋稳.资金面紧张的情况逐渐缓解,债市买气复苏,现券收益率也止住前期升势,逐渐趋於稳定,成交较前期也有所改善.

业内人士认为,由於12月份公开市场到期量不大,资金面情况或并不乐观,若没有新的利好政策出台,料现券收益率仍将维持盘整走势.

"收益率没有再上涨,今天买盘比前几天要多一些."华南一银行交易员称"近期走势还要看资金情况."

他并指出,由於央行迟迟未释放新的紧缩政策松绑信号,近期债市走势陷入胶着,资金面情况成为左右债市的主要因素,而考虑到12月公开市场到期量不大,再加上年底银行对资金需求增多,料债市将继续盘整蓄势.

据路透统计显示,中国央行公开市场12月央票和正回购到期量合计为800亿元人民币,较11月的3,250亿元环比大幅减少逾七成.[CN/MMTCN]

中国银行间市场周三早盘回购利率涨跌互现,资金面整体偏向宽松.但由於12月份公开市场到期量少,且外汇占款亦呈下滑趋势,因此投资人对於未来市场流动性的预期并不乐观.[CN/CN](完)