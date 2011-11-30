《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币全线走弱,月末资金流动活跃

IFR悉尼11月30日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日受多重因素的影响全线走弱.这些因素包括七国集团(G7)的举措、月底资金流动,以及具体国家的资金流动.这三个因素肯定都对多数货币对的走势产生了影响.

美元/韩元连续第二日受到央行的卖兴打压,而美元兑坡元之前似乎在追随欧元走势,随後在1.29附近寻获支撑.随着美元抛盘的出现,月底资金流动普遍增加,今天上午资金托管人似乎忙于打理多个货币对的业务.

数据方面,韩国工业生产不像预期的那麽糟糕,而泰国央行今日稍晚料将降息25或50个基点.有关G7的风险交易盘初较强,虽然有关走势大致根据主要新闻展开,但看起来一旦上方动能消退,将很快出现回落,这表明市场对持仓较长时间缺乏信心.(完)