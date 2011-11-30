《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币全线走弱,月末资金流动活跃

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼11月30日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日受多重因素的影响全线走弱.这些因素包括七国集团(G7)的举措、月底资金流动,以及具体国家的资金流动.这三个因素肯定都对多数货币对的走势产生了影响.
美元/韩元连续第二日受到央行的卖兴打压,而美元兑坡元之前似乎在追随欧元走势,随後在1.29附近寻获支撑.随着美元抛盘的出现,月底资金流动普遍增加,今天上午资金托管人似乎忙于打理多个货币对的业务.
数据方面,韩国工业生产不像预期的那麽糟糕,而泰国央行今日稍晚料将降息25或50个基点.有关G7的风险交易盘初较强,虽然有关走势大致根据主要新闻展开,但看起来一旦上方动能消退,将很快出现回落,这表明市场对持仓较长时间缺乏信心.(完)
--编译 丁琦; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。